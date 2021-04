Obsèques de Myriam Feune de Colombi : Corinne Touzet, Francis Huster et Macha Méril émus

Les trois coups ont frappé une ultime fois pour Myriam Vilgrain, dite Myriam Feune de Colombi. Décédée le 20 avril 2021 à l'âge de 81 ans, la célèbre directrice du Théâtre Montparnasse a été célébrée six jours plus tard lors d'obsèques organisées en l'église Saint-Roch de Paris. En raison de la pandémie de Covid-19, la foule était limitée et les masques recouvraient les visages et les larmes. Tout en respectant les gestes barrières, de nombreux noms du théâtre, de la télévision et du cinéma étaient toutefois présents pour soutenir Jean-Louis, le veuf de la star des planches.

Corinne Touzet, Francis Huster, le dramaturge Daniel Colas, Jean-Marc Dumontet, Macha Méril, François Berléand, Françoise de Panafieu et son mari Guy, Pierre Santini, Pierre Cordier, Patrick Chesnais et David Brécourt avaient tous fait le déplacement jusque dans le 1er arrondissement de Paris, pour dire "au revoir" à Myriam Feune de Colombi. Depuis trente-sept années, elle régnait sur la scène parisienne. Comme l'expliquait le journal Le Figaro, à quelques heures de sa mort, elle prévoyait même de reprendre du service après de longs mois d'abstinence culturelle.

C'est une nature qu'on ne voit plus

Myriam Feune de Colombi s'apprêtait effectivement à participer au Festival d'Avignon et devait même tourner dans Adieu Paris, le prochain film d'Édouard Baer. Elle n'était pas seulement l'iconique pilier du Théâtre Montparnasse. Actrice, elle avait fait ses premières armes à la Comédie-Française et avait joué, entres autres, dans L'Avare, L'École des maris ou encore Le Bourgeois Gentilhomme. "Myriam était une vraie directrice et animatrice de théâtre, expliquait Pierre Arditi au quotidien. Elle savait ce qu'était un théâtre. Elle prenait ses rêves pour des réalités. Elle montait les pièces sans calcul, pas pour faire des coups, mais pour voir naître ce qu'elle avait imaginé. C'est une nature qu'on ne voit plus. Elle se souciait de voir comment monter telle ou telle pièce et avec qui. Elle se bagarrait pour tout. Elle avait une présence, était drôle et gaie."

Considérée comme le "dernier directeur de théâtre", Myriam Feune de Colombi inspirera de nombreuses générations de passionnés. Mais il est, pour l'heure, temps de lui dire adieu...