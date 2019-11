Obsèques de Raymond Poulidor : famille et champions réunis pour Poupou

Raymond Poulidor se promenant à vélo avec son fameux sourire. Telle est la photo qui a été affichée à l'entrée de l'église de Saint-Léonard-de-Noblat, village limousin où vivait l'ancien coureur cycliste et où il s'est éteint le 13 novembre 2019 à l'âge de 83 ans. Quelques semaines avant sa mort, celui que l'on surnommait affectueusement "Poupou" avait été hospitalisé pour une grande fatigue.

À l'arrivée du cercueil de Raymond Poulidor, deux autres champions du cyclisme français l'attendaient. Son éternel rival Bernard Hinault et Bernard Thévenet l'ont notamment porté jusque dans l'église.

"Injustement appelé l'éternel second au vu de sa formidable carrière sportive au palmarès exceptionnel, il a su conquérir le coeur de nos grands-parents, nos parents et nos enfants", a résumé Alain Darbon, maire de Saint-Léonard-de-Noblat, au début de la cérémonie.

"Il va nous manquer. C'est sûr, ça fait un grand vide", a de son côté commenté Bernard Thévenet, vainqueur de deux Tours de France, saluant un champion "connu de façon intergénérationnelle. Connu par des gens qui ne l'ont pas vu sur un vélo ! Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il ne verra pas tous les succès de son petit-fils Mathieu van der Poel."

Au revoir Papi, tu me manques ! Je t'aime

Le jeune cycliste néerlandais de 24 ans, considéré comme un grand champion par son défunt grand-père, était présent aux obsèques, tout comme sa grand-mère Gisèle, la veuve de Raymond Poulidor, son grand frère de 27 ans, David, et leurs parents Adrie van der Poel et Corinne Poulidor. Peu de temps après la cérémonie religieuse, David van der Poel a publié un message sur sa page Instagram, un poignant "Au revoir Papi, tu me manques ! Je t'aime", illustré par un portrait de Raymond Poulidor.