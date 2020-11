Océane El Himer "agressée par des racailles" en pleine rue : récit de sa fin de soirée gâchée

Dubaï est un peu devenu le paradis des stars de télé-réalité. Certaines y vivent, d'autres y passent simplement quelques jours de vacances. Leurs fans ont donc toutes les chances de les croiser là-bas. Mais voilà, il arrive que des rencontres finissent mal. Lundi 9 novembre cela a été le cas pour Océane El Himer. Alors qu'elle sortait d'un restaurant en compagnie de sa soeur jumelle Marine et de leurs copines Leslie et Elsa Dasc, des personnes malveillantes ont gâché leur soirée. Confidences sur Instagram, le 10 novembre.

"Encore une fois. Agressées par des racailles de France qui se prennent pour je ne sais pas qui à Dubaï. Tout ça pour quoi ? Océane El Himer a accepté de faire une photo avec un garçon pour la promotion de sa pizzeria mais a eu 'le malheur' de refuser une vidéo. Résultat : insultes, menaces, 'je te pisse au cul grosse merde'... Mais ça va pas la tête ? Apprenez le respect s'il vous plaît. Une image encore que vous polluez avec votre manque d'éducation", a écrit Elsa Dasc, très remontée.

Plus tard, et face à la vague de messages reçus par ses abonnés, Océane El Himer a pris la parole pour expliquer ce qu'il s'est exactement passé. "Alors attention, je tiens quand même à rétablir la vérité, ce n'est pas non plus une agression. C'est juste qu'il y a un mec, un jeune garçon, qui est venu me demander à la sortie du restaurant La cantine sur Dubaï, une vidéo pour que je fasse de la pub pour sa pizzeria. J'ai refusé, je lui ai dit que je ne pouvais pas faire de la pub pour tout le monde et n'importe quoi parce que je suis en agence. Et là il a commencé à dire 'oui je connais, je lui chie au cul à cette grosse conne', donc voilà il a commencé à m'insulter, à insulter Magali (Berdah, NDLR), à faire front à front avec moi, tout ça parce que je n'ai pas voulu faire une vidéo pour sa pizzeria ! Donc franchement, les petits Français qui viennent à Dubaï juste pour foutre la merde, restez chez vous, restez confinés ! Ne venez pas jusqu'à Dubaï pour faire chier les gens. Il n'y a aucun intérêt". Une mise au point clair et efficace de la part de la jolie brune avant qu'elle ne reprenne ses occupations, à savoir quelques heures de bronzette.