Océane El Himer (Les Marseillais) "horriblement maigre" : sa dernière apparition dérange grandement

Au cours du week-end, Océane El Himer a fait une apparition plus que remarquée sur ses réseaux sociaux. Alors qu'elle partageait de nouvelles photos mettant en avant sa silhouette impeccable et athlétique, la candidate de télé-réalité a finalement fait l'objet de critiques et vives inquiétudes. La faute à sa maigreur évidente sur les clichés.

Lorsqu'elle n'est pas en tournage pour Les Marseillais ou d'autres émissions de télé-réalité, Océane El Himer poursuit tranquillement une carrière d'influenceuse et de mannequin. Et la jeune femme de 29 ans en fait profiter ses centaines de milliers d'abonnés Instagram en partageant les résultats de ses shootings photos. Au cours du week-end justement, la belle a dévoilé deux nouveaux clichés d'elle, vêtue d'une longue robe noire qui découvrait une partie de son ventre. L'occasion alors de constater que les séances quotidiennes à la salle de sport portent leurs fruits pour Océane, dotée d'abdos saillants. Mais si elle est évidemment musclée et athlétique, la jeune femme a surtout interpellé pour sa minceur évidente. Les internautes s'en sont même offusqués en commentaires, allant jusqu'à s'inquiéter pour la santé de la soeur jumelle de Marine. "Elle est malade ?", "C'est vraiment pas beau", "Trop maigre beurk aucun intérêt", "T'es tellement mince Océane", "Flippant", "Elle est trop maigre, c'est grave pour sa santé, il faut qu'elle se ressaisisse", "Quel dommage", "Horriblement maigre", "Ça frôle l'anorexie", "Faut manger ma belle", "C'est un os, ça fait peur", "Il reste juste les fesses et les seins...", regrette-t-on en masse.

Il faut dire qu'Océane El Himer est une passionnée de sport. Il ne se passe pas une journée sans qu'elle ne se rende à la salle où elle multiplie les exercices physiques pour toujours plus obtenir un corps de rêve. La candidate de télé fait également très attention à son alimentation en parallèle et suit une routine nutritionnelle très stricte. Et pour être totalement parfaite selon ses idéaux, Océane est devenue avec le temps une adepte de la chirurgie esthétique. Elle s'est en effet offert une augmentation mammaire ainsi qu'une rhinoplastie. S'en sont suivies de nombreuses interventions au visage comme des injections aux lèvres et aux pommettes. Océane s'est également fait poser des facettes, pour embellir son sourire. Rappelons que le public a fait la connaissance des soeurs jumelles El Himer en 2017 dans le programme Les Princes et les Princesses de l'amour. Océane et Marine y participaient en tant que prétendantes. Après un retrait de l'antenne, la première faisait un retour en force sur nos écrans en 2020 dans Les Marseillais. Depuis elle est une figure incontournable de l'émission.