Marine El Himer en couple avec un joueur de la Coupe du monde ? Nouvelles révélations...

Marine El Himer a suivi de près la Coupe du monde 2022. La candidate de télé-réalité vue dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde a plus particulièrement soutenu l'équipe du Maroc, le pays pour lequel elle a récemment obtenu la nationalité. La jumelle d'Océane a même assisté à tous les matchs des Lions de l'Atlas jusqu'à leur élimination en demi-finale le 14 décembre dernier contre les Bleus de Didier Deschamps. Et au milieu des tribunes au Qatar, Marine El Himer n'avait sans doute d'yeux que pour un joueur, à savoir, Azzedine Ounahi. Le footballeur qui évolue au poste de milieu central pour le Maroc avait apparemment fait craquer la jolie brune et le blogueur Aqababe affirmait il y a quelques semaines qu'il était son "nouveau chéri".

Mais leur idylle aura visiblement été de courte durée. Il y a quelques jours, Aqababe est en effet revenu sur le sujet pour assurer qu'ils avaient rompu, juste avant le passage à la nouvelle année. Si aucun des principaux intéressés ne s'est jamais prononcé sur le sujet, que ce soit pour confirmer ou infirmer ces informations, Marine El Himer et Azzedine Ounahi ne se suivent en tout cas plus sur les réseaux sociaux.

Un joueur de foot marocain obligatoirement

Marine El Himer aurait néanmoins clairement un penchant pour les as du ballon rond. Avant Azzedine Ounahi, l'influenceuse aurait eu des histoires avec certains de ses coéquipiers. "Avant d'être en couple avec Azzedine Ounahi, elle avait essayé avec Ahmed Reda Tagnaouti, le goal remplaçant, mais ça n'a pas matché. Même expérience avec Nayef Aguerd et puis, le plus connu du lot dans le pack El Himer : Achraf Bencharki. Objectif : un joueur de foot marocain obligatoirement...", expliquait encore Aqababe.

La jeune femme a malgré tout bien l'air de garder le sourire et d'entamer son année 2023 sous les meilleurs auspices, comme en témoigne son dernier post Instagram dédié à faire le bilan de 2022. "Merci pour les magnifiques rencontres que j'ai faites, les découvertes et les enseignements, les moments vrais et authentiques passés auprès des gens qui me sont chers ; merci pour tous ces moments d'émerveillement et de bonheur qui n'ont pas de prix !", a-t-elle notamment écrit avec reconnaissance.