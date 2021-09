Odsonne Edouard doit indemniser une victime : l'ancien joueur du PSG aux abonnés absents

L'été se déroule plutôt bien pour Odsonne Édouard. L'ancien joueur du Celtic de Glasgow vient tout juste d'être transféré pour près de 16,5 millions d'euros en Angleterre, dans le club de Crystal Palace. Un énorme transfert pour le jeune joueur de 23 ans, formé au Paris Saint-Germain, et qui devrait s'accompagner d'un salaire probablement très confortable. Malgré sa situation professionnelle et financière très enviable, le joueur refuse toujours de payer la somme importante qu'il doit à Francis, un homme de 62 ans qu'il a rendu infirme.

Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter en 2017, à l'époque où le footballeur évolue encore en France, du côté de Toulouse. Le 30 mars, il est interpellé et placé en garde à vue pour avoir tiré sur un passant avec une réplique d'arme à feu. La victime est touchée au niveau de l'oreille par son assaillant et il devient sourd d'une oreille. En avril dernier, la justice a condamné le joueur à verser 24 000 € à sa victime. Sauf que jusqu'ici, la victime n'a toujours rien reçu de cette somme. "Je n'ai toujours pas eu de nouvelles d'Odsonne Édouard sur le plan purement humain, mais aussi, et surtout, il n'a pas assisté à l'audience et il n'a pas été représenté et il n'habite plus à l'adresse qu'il a indiqué à l'origine de l'affaire", déplore Francis dans des propos recueillis par La Dépêche du Midi.