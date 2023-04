Offre très attractive sur ce jeu Lego The Mandalorian

Achetez ce jeu de construction Lego Star Wars, le Mandalorien et l'Enfant sur Amazon à 15,43 €

De nouveaux arrivants, et pas des moindres, ont fait leur apparition dans la chambre de votre enfant. Il s'agit de l'adorable Bébé Yoda et de son protecteur, le Mandalorien, version Lego. Le Mandalorien porte bien sûr son casque caractéristique et l'accompagne de son fusil blaster, gardé dans son dos, ainsi que de son pistolet blaster qu'il tient à la main. Baby Yoda, lui, est confortablement installé dans son landau volant. Le bas de son visage est emmitouflé dans sa robe/cape. Seuls ses grands yeux noirs et ses oreilles pointues dépassent. Ces dernières sont d'ailleurs réglables, permettant de faire varier les émotions de la créature. Les deux figurines se posent sur des plaques permettant de les faire tenir en équilibre et de les exposer. Parfait pour décorer de la plus belle des manières la chambre de votre petit.