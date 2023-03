Offrez un confort optimal à votre enfant en optant pour cette chaise haute !

La chaise haute, l'indispensable pour votre bébé

Afin d'anticiper au mieux la croissance de votre petit-bout, une chaise haute est un élément indispensable à ajouter à votre cuisine. Dès lors que votre bébé se tiendra assis, vous pourrez l'installer sur sa propre chaise afin de pouvoir le nourrir comme un grand ! Le cycle d'évolution est rythmé par le passage des biberons aux premières compotes et purées. Ces moments constituent un plaisir, pour lui comme pour vous, et vous allez adorer découvrir cette période avec lui et l'accompagner au mieux !

De nombreuses chaises sont disponibles sur le marché et ont pour principale utilité de pouvoir garder votre enfant en sécurité, même si vous avez le dos tourné quelques secondes. Grâce à son système d'attache, il devient alors impossible à votre enfant de s'échapper et de tomber de sa chaise.

La chaise haute a été conçue afin de vous tenir à la hauteur de votre enfant lorsque vous lui donnez à manger, cela vous permet de ne pas directement le nourrir de vos bras et de lui apprendre à se tenir comme un enfant. Au-delà des repas, votre enfant pourra également jouer dedans et ainsi apprendre à s'occuper de façon autonome.

En plus d'être gage d'évolution, votre enfant se sentira également intégré au reste de votre famille en quittant les bras de maman pour être installé comme les autres. Vous pourrez partager des repas tous ensemble sans difficulté.

