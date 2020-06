Olga Kurylenko : Son second mari Damian Gabrielle toxique et jaloux ? "Un tigre"

Belle brune au regard vert émeraude, Olga Kurylenko s'est confiée dans les colonnes du magazine Paris Match sur ses relations amoureuses et notamment sur son second mariage avec l'homme d'affaires américain Damian Gabrielle. Un mariage éclair d'un an entre 2006 et 2007 qui aurait pourtant dû ne jamais se concrétiser. Sentant sans doute l'incompatibilité entre elle et son futur mari, la bombe d'origine ukrainienne explique : "Deux mois avant mon second mariage, j'avais prévenu mon second mari que je n'avais aucune envie de l'épouser. Il m'a dit que si je refusais, il me quitterait. Je l'aimais, je suis restée." Une union qui n'a pas été toute rose selon Olga, notamment en raison du caractère très possessif de son mari. "Il était jaloux comme un tigre. Un homme jaloux ne devrait jamais épouser une actrice !", déclare-t-elle. Indépendante et sûre d'elle, la jeune femme décide rapidement de divorcer et tire aujourd'hui les leçons de ses échecs amoureux : "Aujourd'hui, quand ça ne va plus, je fais ma valise et je me casse !"

Auparavant mariée au photographe de mode Cedric Van Mol (de 2000 à 2004), la James Bond Girl du film Quantum of Solace a par la suite rencontré celui qui allait devenir le père de son fils Alexander (né en 2015), Max Benitz. Désormais séparée, l'actrice de 40 aspire désormais à une vie plus paisible et plus sereine.

Actuellement héroïne principale de la série Romance sur France 2 au côté de Pierre Deladonchamps, Olga joue le rôle d'Alice, sublime jeune femme admirée pour sa beauté, mais qui semble rester pourtant étrangère à l'amour. Un rôle taillé sur mesure pour elle ?