Olivia Kugel (Mamans & Célèbres) mariée à Alexandre : photos de sa divine robe au prix salé

Olivia Kugel et Alexandre Ossey n'auront pas perdu de temps ! Quelques mois seulement après avoir annoncé leurs fiançailles, les candidats de télé-réalité se sont mariés samedi 26 juin 2021 à la mairie de Metz. Rapidement, ils ont partagé des photos du grand jour sur leurs réseaux sociaux, auquel ont évidemment participé leurs deux fils, Cameron (2 ans) et le petit Carter (5 mois). Pour l'occasion, la fratrie arborait la même tenue, à savoir un élégant ensemble en lin accessoirisé d'un noeud papillon. Alexandre Ossey a de son côté opté pour un classique costume noir et sa femme Olivia est apparue divine dans une sobre robe blanche en satin et drapée. Une tenue de circonstance qui est signée de la marque londonienne House of CB et dont le prix est affiché à 787 euros sur le site officiel.

"Officiellement Monsieur et Madame Ossey", a écrit l'ancienne star de Mamans & Célèbres (TFX) sur Instagram sous une série de clichés, recevant alors une vague de félicitations de la part de ses followers et de ses copines du petit écran comme Maeva Martinez, Mélanie Da Cruz ou encore Emilie Fiorelli.