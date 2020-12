Olivia Ruiz, en deuil, a perdu un membre de sa famille : "Tu guideras chacun de mes pas"

Olivia Ruiz pleure la mort d'un être qui lui était extrêmement cher, son "abuelo", son grand-père.

Le 10 décembre 2020, la chanteuse de 40 ans a choisi de partager la douloureuse épreuve à laquelle elle est confrontée avec les 25 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Celle qui a été révélée au grand public dans la Star Academy en 2001 (elle a été éliminée en demi-finale face à Jenifer) a publié une vidéo de son grand-père en train de chanter en espagnol, à ses côtés. "'Je suis né le 2 juillet 1923, et rien ne me fait mal!' Ce soir nous on a mal Papi. A chaque fois que je danserai une valse, un tango, un paso doble, ou une java, comme toujours tu guideras chacun de mes pas. Bon voyage Abuelo. Je t'aime", a écrit Olivia Ruiz en légende de ces images.