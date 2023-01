Olivia Ruiz maman : Très rares photos de son fils Nino, son petit "sucre"

Interviewée par Télé Star en 2016, soit un an après son accouchement, l'interprète du titre La femme chocolat - alors en pleine promotion de son album À nos corps-aimants indiquait à quel point être devenue maman avait bouleversé sa vie. "Ce disque n'est pas un disque de maman mais mon fils est en filigrane de l'album. J'ai à la fois envie de le protéger de ma notoriété et de crier que je l'aime. Je sais depuis longtemps que la maternité allait faire partie de mon épanouissement personnel. Les six premiers mois après mon accouchement, je n'ai rien fait. Avec mon fils, on est restés tous les deux collés" avait-elle expliqué avec tendresse.