Olivier de Kersauson marié à Sandra : rare photo du couple et de la très discrète polynésienne, "son bonheur"

Elle lui a rendu le sourire après plusieurs années de deuil : très touché par la mort de son ex-femme Caroline en 2005, Olivier de Kersauson a vu sa vie changer trois ans plus tard lors de sa rencontre avec la belle Sandra, qu'il a finalement épousée en 2013 et 2014 après avoir déménagé par amour en Polynésie, où elle est née et où ils se sont rencontrés.

Une femme plus que jeune que lui et qui reste très discrète aux côtés du navigateur de 78 ans, membre des Grosses Têtes : posant rarement avec lui devant les photographes, elle préfère rester tranquille dans ses îles de l'autre bout du monde, où le navigateur, récemment atteint d'un cancer, a finalement trouvé la paix. Le couple avait opéré une rare sortie publique en 2017, à l'occasion du déjeuner des conférenciers de la compagnie Ponant au restaurant Le Jules Verne à Paris. Leur sortie exceptionnelle avait été immortalisée (la photo est à retrouver dans notre diaporama).

"Pendant quarante ans, j'ai vécu uniquement préoccupé par les choses de la mer et des bateaux. La Polynésie, ça ressemblait à des grandes vacances, quand même. Des grandes, grandes vacances. Alors, tu commences à regarder autour de toi ce qui pourrait rendre ces vacances encore plus belles", avait-il confié dans une longue interview au magazine Paris Match, épanoui avec la jeune femme, dont il n'a jamais confié le métier.

Mais même s'il reste discret sur les circonstances de leur rencontre ou sur ce que sa femme vit au quotidien, il n'avait pas pu s'empêcher de lui faire une jolie déclaration dans la même interview. "Si tu as la chance de rencontrer quelqu'un avec qui une expérience aussi démente, car c'est dément, est possible, à mon avis, il faut la tenter," avait-il continué au sujet de celle qui aurait, selon lui, un "don pour le jardinage".

Je n'aurai pas peur du mariage...

Et pour tenter l'expérience, Olivier de Kersauson a mis toutes les chances de son côté : quittant la Bretagne, où il avait élu résidence depuis de nombreuses années, le navigateur avait choisi de suivre sa femme dans les Tuamotu, notamment sur la petite île de Fakarava, où ils se sont mariés religieusement en 2014. Et ne le regrette pas : "Puisque nous avons la chance de vivre une vraie histoire, je vais essayer de la vivre plus loin. Si le mariage perdure, c'est qu'il a des raisons d'exister. Il faut se donner la chance qu'une relation amoureuse soit encore plus forte, moins égoïste. Je n'aurai pas peur du mariage, ça ne peut être que mieux...".

Père d'Arthur, 42 ans et marié à Clotilde d'Urso, la belle-fille d'Inès de la Fressange, Olivier de Kersauson est également un grand-père heureux... et on imagine que ses petits-enfants doivent déjà connaitre les mers de la Polynésie par coeur !