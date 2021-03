Olivier Duhamel : Dans un état de "démence", le fils adoptif du politologue arrêté par la police et écroué

Alors qu'Olivier Duhamel est sous le coup d'une enquête, suite aux accusations portées contre lui par Camille Kouchner qui affirme dans son livre La Familia Grande qu'il serait coupable d'inceste envers son frère jumeau rebaptisé Victor - qui a porté plainte -, dans les années 1980, le nom du politique déchu est de nouveau cité devant la justice. Son propre fils a été incarcéré.

C'est le journal Nice Matin, dans son édition du samedi 27 mars 2021 qui fait cette révélation. La veille, le fils d'Olivier Duhamel était entendu par le juge Philippe Plantard devant la chambre des comparutions immédiates de Toulon. Il est arrivé menotté, "encadré par trois agents pénitentiaires" , après une première nuit à la prison de La Farlède. Une incarcération survenue au bout de 48 heures de garde à vue. Il lui est reproché "une série d'infractions" suite à un coup de folie mardi 23 mars à Sanary. Précisément, le jeune homme de 32 ans est accusé de "violences et dégradations".

Comme le détail le journal, le fils adoptif d'Olivier Duhamel et de sa défunte épouse Evelyne Pisier - qui a été adopté au Chili - aurait provoqué un accident de voiture en conduisant le véhicule d'un ami. Résultat : trois blessés et quelques jours d'incapacité de travail. Selon une des passagères de l'un des véhicules touchés, la voiture aurait été percutée à deux reprises. Mais ce n'est pas tout...

Psychothérapie et expertise psychiatrique

En effet, le prévenu doit aussi être jugé pour la dégradation volontaire de six véhicules. Planté en plein milieu de la route, tige en fer à la main, il a "porté des coups sur les pare-brise et autres rétroviseurs, au gré du flux de la circulation." Il a finalement été arrêté dans son coup de folie par un policier et un gendarme retraité. "Les agents qui l'ont interpellé ont évoqué un individu en état de démence", relate le quotidien. Même le tribunal a été surpris de ce coup de sang, lui faisant remarquer le milieu intellectuel privilégié dans lequel il a pourtant grandi. Désemparé, le fils d'Olivier Duhamel a simplement répondu : "Je suis vraiment désolé, je suis moi-même interloqué d'avoir eu ce comportement-là." Il a toutefois reconnu une forte consommation d'alcool autour d'un barbecue avant de perdre les pédales.

Installé à Sanary - fief familial - depuis 2016, le prévenu aurait récemment démissionné suite à l'affaire Duhamel et se serait mis à boire. Une triste révélation alors qu'il s'apprête à devenir père, sa femme étant enceinte de huit mois. Mais selon Olivier Duhamel, qui a produit une attestation, son fils souffrirait d'antécédents psychiatriques et aurait été suivi pour cela à Paris dans son enfance. "Aujourd'hui, il effectue une psychothérapie Bandol", relate Nice Matin. Il a été placé en détention, la justice a demandé une expertise psychiatrique et son procès doit se tenir en avril prochain.