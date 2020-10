Olivier Marchal positif au coronavirus en plein tournage des "Rivières pourpres"

Coup dur pour Olivier Marchal. Selon nos informations du 14 octobre 2020, alors qu'il était en plein tournage de la série Les Rivières pourpres dans le Nord de la France, le comédien et réalisateur de 61 ans a été testé positif au coronavirus. Aucun détail sur d'éventuels symptômes ou sur la possible interruption du tournage n'a en revanche été communiqué.

Après le joli succès de la saison 2 diffusée en janvier 2020, France 2 a commandé huit nouveaux épisodes de cette série policière créée par Jean-Christophe Grangé. Le tournage devait initialement commencer en avril dernier, avant d'être reporté à cause de la crise sanitaire. Les premières scènes ont finalement été filmées cet été dans les Ardennes belges et françaises, comme France Bleu l'avait rapporté fin juillet. Le 2 octobre dernier, La Voix du Nord avait annoncé l'arrivée des équipes de tournage dans le Pas-de-Calais, près d'Hesdin, "aux abords de la villa Debruyne".

Les spectateurs retrouveront bien sûr Olivier Marchal et sa partenaire dans la série, l'actrice Erika Sainte, dans la peau de leurs personnages : le commissaire Pierre Niemans et le lieutenant Camille Delaunay. "On aimerait des histoires qui rattrapent nos personnages : une ancienne maîtresse de Niemans qui serait découverte, ou un voyou, ami du père de son fils, qui vienne bouleverser Camille. On aimerait qu'à côté des meurtres satanistes et sacrificiels, les histoires personnelles servent de fil rouge", avait confié Olivier Marchal à Télé Loisirs fin janvier, une fois la saison 2 dévoilée au public.