Olympe : A 21 ans, la youtubeuse veut avoir avoir recours au suicide assisté

La raison derrière cette décision

Comme elle le raconte sur sa chaîne YouTube, c'est un passé très traumatisant que Olympe a laissé derrière elle. En effet, les traumatismes liés à son enfance ont été à l'origine de son TDI, ce passé sombre dont elle a du mal à se détacher expliquerait sa volonté d'en terminer avec la vie. Début janvier, la youtubeuse avait fait une première annonce de sa décision drastique via un texte publié dans sa story Instagram, story qu'elle a rapidement supprimée afin de pouvoir s'expliquer plus clairement auprès de sa communauté au travers d'une vidéo en deux parties.

"Ce n'est pas un débat c'est ma vie. Ma vie n'est pas un débat", explique Olympe dans son réel posté le 11 janvier 2023. Elle confie également que l'une des causes de cette décision irréversible sont les nombreux commentaires de haine qu'elle reçoit. " Il y a quelque temps une youtubeuse américaine s'est suicidée et d'un coup elle a eu beaucoup de fans alors qu'elle se faisait harcelée sur les réseaux... Et non. Des hashtags "je suis olympe" et des émojis colombes dans mon espace commentaires ne me fera pas revenir", déclare-t-elle.

En plus de devoir faire face à des traumatismes antérieurs, Olympe a dû affronter les trolls d'internet qui l'ont harcelée quotidiennement et qui ont pris son expérience et sa vie pour en faire un sujet de débat sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué que son corps de doit pas être sujet de débats et a demandé d'arrêter de sortir ses vidéos de leur contexte afin d'alimenter des discussions qui n'ont pas lieu d'être. A la fin de sa vidéo un de ses alters prend le contrôle et s'exclame: "Lily n'a pas besoin de se justifier c'est une décision que nous respectons tous."

Néanmoins, la youtubeuse fait savoir qu'elle n'est pas arrêtée sur sa décision. Elle a encore envie de vivre plein de choses c'est pourquoi elle souhaite passer à l'acte fin 2023, ce qui lui laisse du temps pour réfléchir. Actuellement en voyage en Thaïlande, Olympe se rendra en Belgique par la suite, pour préparer de fin de vie. Olympe et Mava Chou (qui s'est suicidée en décembre 2021) ont toutes les deux été victimes de cyberharcèlement comme beaucoup d'autres influenceurs, ces derniers mois.Léna Situation n'est elle aussi pas épargnée. Cette dernière avait pris la décision de quitter Twitter en raison des très nombreuses moqueries. Cependant, la communauté d'Olympe reste malgré tout bienveillante auprès de la jeune youtubeuse et la soutient qu'importe sa décision finale.