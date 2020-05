Omar Ayuso (Elite) officialise avec son petit ami Alonso après leur sexcam

En effet, celui qui joue Omar Shalaa dans la série Elite avait partagé il y a quelques jours une capture d'écran d'un appel vidéo avec son (alors) supposé petit ami. Or, dans cet appel qui ressemblait plus à une sexcam, on voyait distinctement l'interlocuteur d'Omar, visiblement en pleine séance de masturbation. Confinés à cause de la crise de coronavirus, les deux amants avaient apparemment décidé de céder aux joies de l'amour virtuel pour satisfaire leurs désirs. Signalé puis supprimé par Instagram, cette publication très osée ne dévoilait cependant pas le visage du chéri d'Omar. Le mystère restait donc entier quant à l'identité de son amoureux.