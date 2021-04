On danse chez vous : Daphné Bürki nous invite à bouger devant notre écran

Pendant une heure, ce samedi 24 avril, la sympathique animatrice Daphné Bürki et son co-animateur Raphäl Yem présenteront Culturebox, l'émission et tenteront de transmettre aux téléspectateurs la passion de la danse. En partenariat avec la Fondation de France, cette émission spéciale proposera un marathon de la danse au profit des étudiants qui se retrouvent actuellement en situation de précarité. Accompagnés du danseur Mehdi Kerkouche, les deux animateurs parleront de danse, de culture, d'art et de passion pendant une heure.

Au programme de ce marathon de danse, vous pourrez retrouver des performances live, des rencontres avec des talents reconnus de la danse, ainsi qu'une mise en avant de nouveaux visages de la scène artistique, qu'ils soient danseurs ou chorégraphes. Tous les styles et toutes les disciplines seront à l'honneur : de la danse contemporaine, au hip-hop en passant par le jazz, il y en aura pour tous les goûts !

Le clou du spectacle interviendra en fin d'émission, avec une performance réalisée grâce à un appel aux internautes via les réseaux sociaux. Mehdi Kerkouche et Culturebox ont demandé aux personnes intéressées de leur envoyer des vidéos d'eux en train de danser sur It's Time To Dance, la chanson de The Shoes. Le début de la chanson sera dansé par la troupe de Mehdi Kerkouche, EMKA, avant le lancement d'un montage vidéo regroupant les performances des internautes.