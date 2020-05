Daphné Bürki, son confinement heureux avec ses filles : mais où est Sylvain ?

Le 11 mai dernier, Daphné Bürki et ses équipes étaient fin prêtes pour entamer le déconfinement. L'animatrice était enfin de retour sur France 2 avec des numéros inédits de Je t'aime etc pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Un retour précautionneux où les gestes barrières étaient bien évidemment appliqués.

Néanmoins, la compagne de Gunther Love pourrait bien regretter ses moments privilégiés avec sa famille, elle qui explique avoir très bien vécu le confinement lors d'une interview pour Télé 7 jours. "J'ai déménagé il y a un an et je vis avec mes deux filles, Hedda et Suzanne. La première est en cinquième, la seconde au CP. Moi qui avais la phobie de l'école, il a bien fallu que je m'y replonge pour assurer les cours à la maison, mais ça a été un vrai bonheur d'être avec elles", confie-t-elle.

Et lorsque l'heure n'était plus aux devoirs, le trio ne manquait pas d'idées pour s'occuper. "On a pas mal joué au football dans le local à poubelles", indique Daphné Bürki comme exemple. En outre, ce fut l'occasion pour elles de faire de nouvelles rencontres très marquantes. "Mes filles et moi avons créé des liens forts avec nos voisins d'en face. Nous avons assisté aux premiers pas de la petite fille qui vit au rez-de-chaussée et attendons la naissance du bébé du couple qui vit au dernier étage."

Si Daphné Bürki n'évoque pas celui qui partage sa vie, et père de sa cadette, il est certain qu'il était bien de la partie pendant le confinement. Il l'a lui-même prouvé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, soit pour défendre sa moitié traitée de bourgeoise, soit pour se moquer de ses talents de chanteuse, elle qui est fan de karaoké. En effet, Sylvain Quimène de son vrai nom lâchait sur Twitter avec humour il y a quelques semaines : "Arrêtez de l'encourager. Même les enfants ont envie de se barrer de l'appartement." En couple depuis de nombreuses années, Daphné Bürki et Gunther Love sont fiancés, mais n'ont toujours pas passé le cap du mariage. En 2019, dans Télé Câble Sat, l'animatrice expliquait : "Je ne me suis pas mariée. Lui veut bien se marier. Moi, je suis fiancée depuis huit ans et j'ai ma bague de fiançailles."