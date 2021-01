Opération renaissance : Suicide d'un proche pendant le tournage, "mon bourreau est mort"

Lundi 25 janvier 2021, Karine Le Marchand accompagnait Audrey dans Opération renaissance. Devant les caméras de M6, l'animatrice suit les parcours de plusieurs patients qui souffrent d'obésité. Et les interventions chirurgicales ne suffisent pas toujours à guérir le mal être de certains. Audrey, par exemple, traîne derrière elle une lourde histoire personnelle...

La mère d'Audrey se suicide : "Mon bourreau est mort"

Cette maman solo de 32 ans qui a atteint les 130 kilos en a vécu des choses, et ce dès sa plus tendre enfance. Son père est mort d'un cancer alors qu'elle était toute jeune. Audrey a alors grandi avec sa mère, pour le meilleur et surtout pour le pire. Mais, au cours du tournage, la jeune femme annonce la disparition de sa maman, qui s'est suicidée. "J'ai récemment appris le décès de ma mère. Je n'avais pas de super relations avec elle. Je ne pourrais pas dire qu'on avait une relation fusionnelle comme d'autres mères pourraient avoir avec leur fille, leurs enfants, regrette-t-elle. Ma mère était alcoolique. Ça faisait tellement d'années... Ce n'est pas facile. Elle s'est suicidée par médicaments apparemment."

Mais avant de partir, la mère d'Audrey a "laissé un mot". "Elle m'a demandé pardon. Je lui pardonne... comme je l'ai toujours fait", lâche la jeune femme. Et de poursuivre : "Je sais que là où elle est, au moins elle est en paix. Enfin, je l'espère pour elle. Ma mère était beaucoup à l'origine de mes difficultés à vivre, à être quelqu'un. Et mon bourreau est mort, en fait."

Prison, violences, tromperies... Le dur passé d'Audrey

Des mots durs de la part d'Audrey qui a, en plein processus de perte de poids, vu son équilibre bouleversé par cet événement dramatique. Mais tout au long de sa vie, elle a malheureusement vécu des mésaventures... Son ex-compagnon était violent et accro à la drogue. "J'avais peur de lui (...). Il me faisait sortir à deux heures du matin avec la petite dans le landau pour que j'aille lui chercher de la drogue", confie-t-elle face caméra. Mais ce n'est pas tout, complice dans une affaire de chèques volés, Audrey est passée par la case prison... et a perdu la garde de ses deux aînés. Enfin, alors qu'elle pensait avoir retrouvé l'amour, elle est tombée de haut lorsqu'elle a appris que son compagnon la trompait : "Il me faisait des enfants, et il en faisait à son ex-femme en même temps."

Durant toutes ces épreuves, Audrey a "compensé par la nourriture". Aujourd'hui, elle a délaissé sa vie d'avant et affiche une superbe évolution. En effet, la jeune trentenaire s'est délestée de 52 kilos grâce à l'émission. Une belle victoire !