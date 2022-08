Ophélie Meunier divine en maillot de bain décolleté : vacances glamour et féériques en Croatie

Pour Ophélie Meunier il y a le ciel, le soleil et la mer ! Le week-end dernier, la présentatrice de M6 a pris ses valises et s'est rendue à l'aéroport afin de s'envoler pour une magnifique destination : la Croatie. C'est, on imagine, en compagnie de son époux Mathieu Vergne et de leurs enfants Joseph (3 ans) et Valentine (bientôt 1 an) qu'elle profite actuellement de son séjour. Des vacances où elle ne déconnecte pas complètement puisqu'elle se plaît à en partager des bribes sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

Ophélie Meunier a fait un beau cadeau à sa communauté afin de bien terminer la semaine. Ce vendredi 5 août 2022, la jeune femme de 34 ans a posté une vidéo qui n'est pas passée inaperçue. On peut y admirer la présentatrice vêtue d'un maillot de bain noir croisé au niveau du haut. Elle se trouve sur un bateau et apparaît souriante avant de plonger en arrière dans la mer. "Croatie", "Eté 2022" et "Pas envie de rentrer", peut-on lire en légende de la publication (disponible dans le diaporama). Ophélie Meunier a par la suite partagé d'autres photos...