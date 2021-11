Oscar Pistorius en prison depuis 6 ans : le meurtrier bientôt libre ?

C'est une histoire qui reste dans toutes les mémoires, même des années après. Véritable vedette de l'athlétisme, le coureur de 400 mètres sud-africain Oscar Pistorius a connu une véritable descente aux enfers en février 2013. Alors qu'il est une inspiration pour beaucoup, le double amputé des jambes est pris dans une affaire judiciaire qui va faire le tour du monde. Inculpé du meurtre de sa compagne, le mannequin Reeva Steenkamp, l'ancien athlète aujourd'hui âgé de 34 ans est au coeur d'un procès surmédiatisé. Après plus de deux ans, le 3 novembre 2015, celui que l'on surnomme The Blade Runner est reconnu coupable d'homicide involontaire et après plusieurs appels, il écope finalement de 15 ans de prison en novembre 2017.

Aujourd'hui, cela fait six ans qu'Oscar Pistorius est derrière les barreaux est selon le Daily Mail, il est depuis peu éligible à être relâché sur parole. Le sextuple médaillé d'or aux Jeux olympiques pourrait rencontrer les parents de Reeva Steenkamp selon la procédure en vigueur en Afrique du Sud, avant d'avoir la possibilité de sortir de prison. C'est le département des services correctionnels du pays qui a publié une déclaration, informant sur cette rencontre à venir entre l'ancien sportif et les parents de son ancienne conjointe, dans ce qu'ils appelle un processus de "justice restaurative". Dans cette intervention, il est précisé que l'accusé "doit reconnaître et prendre conscience de leurs actions" et dans le même temps que les deux parties aient l'opportunité de "se réconcilier et de s'excuser".

Des parents prêts à pardonner

Mais alors, Oscar Pistorius pourrait-il être libre dans les prochaines semaines ? Rien de moins sûr si l'on en croit Singabakho Nxumalo, porte-parole du département chargé de l'affaire, qui a déclaré qu'ils n'en étaient pas encore là dans le processus, concernant une possible libération. En tout cas les parents de Reeva Steenkamp, par l'intermédiaire de leur avocat, ont déclaré à une chaîne de télévision sud-africaine qu'ils "aimeraient participer à un dialogue entre l'accusé et les victimes".

Affaire à suivre donc, mais après six ans d'emprisonnement, Oscar Pistorius a peut être une chance de retrouver sa liberté prochainement.