Oscars 2020 : Un documentaire produit par le couple Obama remporte une statuette

Michelle et Barack Obama peuvent ajouter "avoir un Oscar" à leur checklist ! L'ancien président des États-Unis a soutenu le film documentaire American Factory par le biais de sa société de production Obama's Higher Ground Productions. Il a reçu l'Oscar dans la catégorie documentaire ce dimanche 9 février 2020 au Dolby Theater d'Hollywood.

Ce film de Julia Reichert et Steven Bognar, et diffusé sur la plateforme Netflix raconte l'histoire d'un milliardaire chinois ouvre une usine dans l'Ohio. Pour les habitants de la région, l'arrivée de cette multinationale signifie la reconquête de leurs emplois. Les réalisateurs filment le choc des cultures entre les ouvriers chinois expatriés qu'ils forment et les américains qui pensent à former rapidement un syndicat. "Les travailleurs sont de plus en plus mal ces jours-ci, et nous pensons que les choses iront mieux lorsque les travailleurs du monde entier s'uniront", a déclaré Julia Reichert dans son discours.

Dans un tweet publié après l'annonce, Barack Obama a chaudement félicité les deux heureux lauréats : "Félicitations à Julia et Steven, les cinéastes à l'origine d'American Factory, pour avoir raconté une histoire aussi complexe et émouvante sur les conséquences très humaines d'un changement économique bouleversant. Heureux de voir deux personnes gentilles et talentueuses remporter l'Oscar de la première production de Obama's Higher Ground Productions."

Le film était en compétition avec The Cave, The Edge of Democracy, For Same et Honeyland dans sa catégorie.