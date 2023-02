Paco Rabanne : Deux jours après sa mort, sa maison du Finistère cambriolée

C'est un acte révoltant qui a été constaté ce week-end dans la petite ville de Portsall, dans le Finistère : alors que le couturier espagnol Paco Rabanne, qui y vivait depuis près de vingt ans, n'était mort que depuis quelques heures, sa maison a déjà été cambriolée ! Décédé ce vendredi 3 février à 88 ans, celui-ci laisse un énorme empire derrière lui mais les intrus n'auraient cependant rien pu dérober d'important.

"Le cambriolage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Ploudalmézeau [dont Portsall est l'une des communes, ndlr]. Le préjudice est mineur et il n'y a pas d'interpellation", a indiqué à l'AFP la gendarmerie du Finistère, confirmant une information du journal local Le Télégramme, qui avait obtenu les détails en premier.

Très en colère, la maire de la ville, Marguerite Lamour, a, quant à elle, fortement réagi auprès de l'AFP. "Les voleurs ont pensé qu'il y avait un tas de choses de valeur là-dedans. Ce n'est pas un acte glorieux. Que cela soit Paco Rabanne ou n'importe qui, c'est très choquant d'aller voler chez une personne qui vient de mourir", a-t-elle notamment déclaré.

Une enquête en cours

Située non loin de la mer, la maison que le couturier occupait depuis 2002 et son installation dans cette petite commune du Finistère n'était pas isolée, mais cela n'a pas empêché les voleurs d'y entrer discrètement. Malheureusement pour eux, l'homme de 88 ans ne conservait pas ses plus beaux modèles chez lui. L'enquête est désormais confiée à la gendarmerie locale.

Pour rappel, Paco Rabanne, né en Espagne mais qui vivait en France depuis ses 5 ans, était l'un des plus grands noms de la mode encore vivants. A la tête de sa maison de couture, il a notamment habillé Jane Fonda dans son costume pour le film de science-fiction Barbarella ou encore les icônes françaises Brigitte Bardot et Françoise Hardy , ainsi que la superstar de la pop Lady Gaga.

Saluée par Emmanuel Macron et le monde de la mode dans son ensemble, la mémoire de Paco Rabanne restera intacte. Le PDG du groupe, Marc Puig, lui a d'ailleurs rendu un superbe hommage : "Personnalité majeure de la mode, sa vision était audacieuse, révolutionnaire et provocatrice, véhiculée par une esthétique unique. Il restera une importante source d'inspiration pour les équipes de mode et de parfum de Puig, qui travaillent ensemble en permanence pour exprimer les codes radicalement modernes de M. Paco Rabanne."