Hommage à Paco Rabanne : Carla Bruni et Amanda Lear dévoilent leurs moments précieux avec le créateur

En story Instagram, plusieurs influenceurs(ses) et artistes ont également rendu hommage au créateur comme Léna Situations, Bilal Hassani,Géraldine Nakache, Elle Fanning, Carla Ginola, Louane, ou encore Leïla Bekhti (voir diaporama). Car avec la disparition, c'est tout le monde de la mode, et bien plus encore, qui est touché.