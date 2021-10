Amanda Lear en colère : elle explique pourquoi elle a dû demander un titre de séjour

Personne n'est au dessus des lois, pas même Amanda Lear. L'artiste a beau vivre la majorité du temps en France, elle n'a pas la citoyenneté française mais... britannique. En raison du Brexit et de ses nouvelles règles, Amanda Lear doit désormais demander des titres de séjour afin de pouvoir rester sur le territoire français, comme elle le confiait au micro d'Eric Dussart, sur RTL, le 2 octobre 2021.

"Vous savez, le Brexit ça a été une catastrophe pour tout le monde. Moi étant de nationalité britannique, quand j'ai épousé un Français [le défunt Alain-Philippe Malagnac, NDLR], je n'ai pas jugé nécessaire de me convertir. Puisque de toute façon, on vivait en France, il y avait le marché commun, l'Union Européenne, on s'en foutait. Personne n'avait besoin de passeport pour aller en Espagne ou en Italie. Puis du jour au lendemain les Anglais disent 'non c'est fini'. Mais vous savez qu'en France il y a des milliers de braves anglais qui sont installés là depuis des années, qui payent des impôts, qui ont une résidence et qui brusquement ont besoin d'un permis de séjour ! C'est insensé", développe Amanda Lear, clairement remontée contre le Premier ministre anglais Boris Johnson.

"Il est en train de couler l'Angleterre. Il y a une pénurie d'essence, c'est dramatique. Chez Marks & Spencer il n'y a plus de bonbons", ironise-t-elle. Pour l'heure, Amanda Lear ne sait pas si elle fera une demande de nationalité française.