Amanda Lear en couple avec Dali : un ménage à trois avec la femme du peintre qui a tourné court

Si l'enfance d'Amanda Lear reste entourée de mystère, selon son propre souhait, ses années de jeune étudiante en art à Paris sont davantage connues du public, et pour cause : c'est à ce moment qu'elle a rencontré Salvador Dali. Nous sommes alors au début des années 1960 et le peintre surréaliste en fait sa nouvelle muse, mais pas seulement, puisqu'ils ont vécu une relation qui a duré près de quinze ans... Sauf que le célèbre artiste catalan était marié !

Dali était en effet marié à Gala, sa première muse, depuis 1934. Cette dernière était une migrante russe rencontrée à Paris à la fin des années 1920, alors qu'elle était la femme du poète français Paul Eluard. Lorsque Dali fait la connaissance d'Amanda Lear, lui est un artiste reconnu de plus de 60 ans et elle, un jeune mannequin de 18 ans qui fait la fête entre Paris et Londres. "J'étais tombée sous le charme de ce type qui me récitait des vers de García Lorca et me comparaît à la Melencolia de Dürer, avait raconté Amanda Lear à Vanity Fair en 2015. Un monsieur adorable, en somme, qui vous annonçait qu'il était impuissant autour d'un thé dans sa suite du Meurice."

Puis est venu le moment de rencontrer l'impressionnante Gala. "Ce n'est pas une femme facile. Il va falloir faire bonne impression. Mettez du violet sur les yeux, faites bien le chignon-banane, enfilez une minijupe", aurait indiqué Dali à Amanda Lear. Cette dernière s'est finalement retrouvée face à "une femme d'un certain âge, élégante et toute ratatinée" : "Elle toussait beaucoup, ne supportait pas la fumée, ouvrait grand les fenêtres et hurlait que tout le monde sentait mauvais. Quant à Dalí, il me vendait comme un aspirateur : 'Regardez comme elle est belle', disait-il. 'Tournez-vous, tournez-vous, marchez ! – Il faudrait qu'on la voie au soleil', a dit Gala."

Elle n'en pouvait plus

Amanda Lear est alors pleinement adoptée par le couple, qui l'invite à passer du temps dans sa maison de Port Lligat, en Catalogne. Ce "trouple" dure plusieurs années, sans aucune rivalité, avant de finalement se séparer progressivement. "Un jour, Gala m'a confié qu'elle en avait un petit peu marre, au bout de cinquante ans de mariage, de se taper ce vieux monsieur qui ne savait rien faire, avait expliqué Amanda Lear à nos confrères. La pauvre, ce n'était pas toujours facile (...). Elle n'en pouvait plus de son rôle de gendarme-manager-infirmière." Bien que Gala ait fait promettre à Amanda Lear d'épouser Dali après sa mort, la jeune et jolie blonde finit par prendre ses distances dans les années 1970, lorsque sa carrière de chanteuse décolle.

Quand Gala meurt en 1982, à 87 ans, Amanda Lear est déjà partie depuis longtemps. De son côté, Dali est décédé à Figueras en 1989, à 84 ans.