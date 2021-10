"Il voulait attaquer, faire des procès" : Amanda Lear et les rumeurs, son mari était furieux...

Elle avait juré prendre sa retraite des planches pour profiter tranquillement de sa maison en Provence mais Amanda Lear s'est vue offrir un projet qu'elle ne pouvait pas refuser ! Ainsi, la star est de retour dans la pièce Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ? au côté de Michel Fau, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris. En pleine promotion, elle a multiplié les confidences.

Longuement interrogée par le magazine Gala, Amanda Lear a évoqué sa longue et prolifique carrière qui dure depuis les années 1970, menée aussi bien à la télévision qu'au cinéma en passant par la chanson, la peinture et le théâtre. Toujours aussi populaire - mais ne venez pas lui demander de selfie, elle déteste ça ! -, la piquante touche-à-tout du show business reconnait sa "chance" d'avoir une telle longévité dans le milieu. Si elle se dit "effondrée" d'être désormais placée aux côtés de "gamines influenceuses soit-disant très importantes" à cause de leurs millions d'abonnés sur les réseaux dans les défilés de mode, elle a la chance d'y être encore invitée...

Et quant à savoir si le mystère qui l'entoure depuis toujours, comme sur sa supposée transidentité, joue toujours en sa faveur auprès des médias et du grand public, Amanda Lear répond avec franchise. "J'ai toujours laissé faire, j'ai toujours laissé dire. En revanche, ça n'amusait pas du tout mon mari Alain-Philippe Malagnac [mort en 2000, dans un incendie, NDLR] de lire toutes ces conneries. Il voulait attaquer, faire des procès. Je l'ai convaincu de laisser tomber. Cela fait parler et il est toujours bon de faire parler", dit-elle. Et une chose est sûre, avec ses piques et ses jeux de mots, Amanda Lear sait faire parler d'elle comme personne. Après tout, on est jamais mieux servi que par soi-même...

Gala, édition du 7 octobre 2021.