Amanda Lear : La perte atroce de son mari, mort dans l'incendie de leur maison

Buon compleanno, happy birthday, joyeux anniversaire... Les fans de la polyglotte Amanda Lear ne manqueront pas de lui souhaiter dans toutes les langues ce 18 novembre. La touche-à-tout du show business, qui vit désormais seule avec ses chats dans une sublime mais onéreuse villa provençale, profitera peut-être de cette occasion pour regarder dans le rétro. Mais sa vie n'a pas été faite que de bonheurs puisqu'un drame terrible est venu noircir le tableau.

En 2000, Amanda Lear devenait veuve. Le 16 décembre, son époux Alain-Philippe Malagnac trouvait la mort en même temps qu'un jeune homme nommé Didier Dieufis dans l'incendie de leur maison de Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône) survenu aux alentours de 6h du matin. A l'époque, la star avait investi cette demeure après avoir habité à quelques kilomètres de là, à Maussane-les-Alpilles, relatait le journal Le Parisien. Plusieurs toiles de Dali, dont Amanda Lear avait été la muse, avaient alors été détruites dans l'incendie. Après une enquête de police, la piste de l'accident avait finalement été retenue. "Les conclusions sont claires : l'acte de malveillance est écarté et l'imprudence ou la fausse manoeuvre sont privilégiées", avait précisé Amanda Lear, un an plus tard, toujours au Parisien.

Mais une rumeur persistante avait évoqué un possible suicide d'Alain-Philippe Malagnac. Le défunt mari d'Amanda Lear, qu'elle avait épousé en 1979 à Las Vegas mais dont l'union n'avait pas été reconnue officiellement en France, avait en réalité longtemps entretenu une relation amoureuse avec le défunt romancier Roger Peyrefitte. Une relation évoquée par ce dernier dans plusieurs ouvrages. Il aurait même écrit avoir signé un pacte de suicide avec son ancien amant à la mort de l'autre. Or, le romancier était décédé quelques semaines plus tôt, à Paris...

Amanda Lear avait connu une période très difficile à la mort de son mari mais avait finalement remonté la pente, aidée par le travail et quelques histoires avec de beaux jeunes hommes dont un Italien qui lui a brisé le coeur. Depuis, elle jure avoir "fermé boutique" de ce côté-là... La star compte bien revenir sur scène prochainement prête à briser sa promesse de quitter les projecteurs pour savourer une retraite bien méritée.