Amanda Lear prête à briser sa promesse : elle s'explique

On avait laissé Amanda Lear au milieu de ses oliviers dans sa villa provençale, filant un coup de pouce aux habitants en pleine crise sanitaire et voici qu'elle refait parler d'elle en évoquant... son come back. L'ancienne muse de Dali avait pourtant juré en 2016 vouloir quitter les projecteurs . L'année d'après, elle évoquait même un burn out... Mais elle annonce un beau projet qui vaut bien le coup de rompre sa promesse de retraite au soleil.

Dans les pages du magazine ELLE, Amanda Lear a accepté d'évoquer avec divers autres artistes la manière dont elle aborde ce décrié reconfinement par le biais de la culture. Elle a ainsi confié s'être replongée dans les tableaux de Dali. Et celle dont la véritable passion reste la peinture, de décrire sa redécouverte de son ancien complice. "J'ai constaté à quel point il était un grand coloriste, pourtant si incompris à l'époque", a-t-elle relaté.

Amanda Lear a aussi révélé ce qui l'anime : un nouveau projet sur les planches ! "On m'a longtemps poussée à écrire un seule-en-scène sur ma vie. L'écriture a été difficile, mais j'y suis arrivée. Et quand j'ai trouvé un théâtre, tout s'est arrêté. J'ai donc hâte de monter sur scène avec ce projet !", a-t-elle déclaré. Une bonne nouvelle qui va ravir ses admirateurs, adeptes de ses anecdotes croustillantes et de ses bons mots bien sentis qui faisaient déjà rire dans son recueil Délires, paru en 2018.

Amanda Lear, qui va aussi pouvoir se refaire une santé financière avec ce spectacle à cause de sa lucrative demeure dans laquelle elle passe tout son argent, est devenue une reine des planches à la fin des années 2000. Elle a enchaîné les succès populaires avec Panique au ministère, Lady Oscar, Divina et La Candidate. Mais, de son propre aveu, ses multiples casquettes dans le show business avaient eu raison de sa santé. "Sans arrêt, il faut courir, il faut répéter, il faut tourner, faut faire une nouvelle pièce, un nouveau disque, faut aller en promo... C'est épuisant ! Je voudrais avoir un petit peu de vie pour moi", martelait-elle sur France 2 en 2016. Si elle disait vouloir peindre et profiter de ses chats - à défaut d'un homme, de ce côté elle jure avoir "fermé boutique" - , elle a visiblement assez soufflé et n'attend qu'une chose : le déconfinement !