Amanda Lear, confinée dans le Sud, met la main au porte-monnaie !

Confortablement confinée dans sa maison du Sud de la France, Amanda Lear s'est mobilisée pour les plus fragiles ! Sur Facebook, la touche-à-tout du show business a dévoilé avoir fait un très généreux don pour les gens de sa commune.

"Hier [le 7 mai 2020, NDLR] j'ai offert 2500 masques de protection anti Covid-19 au maire de mon village provençal pour les distribuer gratuitement aux habitants... Évidemment, nous avons baissé notre masque pour la photo, mais vite remis !", a commenté la star en légende d'une image souriante, tenant des masques chirurgicaux dans la main. Un don de masques qu'elle a financé sur ses propres deniers. Amanda Lear habite à Saint-Etienne-du-Grès, un petit village de 2500 habitants situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.

Amanda Lear, qui pour ses activités professionnelles navigue le reste de l'année en Paris et l'Italie, a donc reçu les remerciements chaleureux du maire de la ville, Jean Mangion. Une initiative qui s'ajoute à celle menée par des couturières ayant réalisé des centaines de masques "alternatifs" selon La Provence.

Amanda Lear a mis la pédale douce ces dernières années après avoir multiplié les projets aussi bien en musique avec le disque Let Me Entertain You qu'au théâtre avec la pièce La Candidate ou la télévision avec une apparition dans Nos chers voisins. Il n'y a qu'au cinéma, où elle est restée encore active. Non contente d'avoir prêté sa voix à Edna Mode dans le second volet des Indestructibles, en 2020 elle avait deux films au programme : Miss et Si Muore Solo Da Vivi.

En 2016, puis en 2017, Amanda Lear avait annoncé vouloir prendre sa retraite. "J'en ai marre, ça fait quarante ans que je travaille, je pense qu'il est maintenant temps de jouir de la vie, de m'occuper de ma maison, de mes chats, de mes oliviers, de mon jardin... Et d'arrêter de faire le clown sur scène", confiait-elle sur le plateau de l'émission Actuality sur France 2.