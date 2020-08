Amanda Lear en difficulté financière ? Elle dévoile où passe tout son "pognon"

Véritable touche-à-tout populaire du show business, Amanda Lear pourrait vivre une retraite dorée après avoir mené une carrière bien remplie. Mais, malheureusement, la star ne peut pas vraiment se permettre d'arrêter de travailler car elle a besoin d'argent. Il faut dire que sa belle demeure lui coûte les yeux de la tête.

Cet été, le journal Le Parisien est allé à la rencontre de personnalités qui acceptent d'ouvrir les portes d'un lieu qu'ils aiment par dessus tout. D'abord réticente car elle n'est pas en promotion et que sa maison a déjà été cambriolée, Amanda Lear a finalement donné son accord pour accueillir le quotidien dans sa demeure près de Saint-Rémy-de-Provence. Un refuge au milieu des fleurs, des arbres et des oliviers - parfois bicentenaires, elle aime s'en offrir régulièrement malgré le coût élevé et produit un peu d'huile d'olive - , ombragé et avec une piscine, idéale pour se rafraîchir par temps de canicule. "C'est pour les copains, la piscine. Je ne suis pas en vacances moi, je vis ici à l'année", précise-t-elle au journal. Elle y a passé un confinement formidable, révélant avoir peint "comme une folle" pendant cette période.

Amanda Lear, qui vit seule avec ses chats depuis qu'elle dit avoir tiré un trait sur l'amour et fermé la boutique de sa vie sexuelle, avait juré prendre sa retraite mais, finalement, elle a encore des projets sous le bras. Une pièce de théâtre avec Michel Fau a été mise de côté par le Covid-19, mais elle prépare un disque de reprises de classiques français et est attendue au cinéma dans le film Miss. Amanda Lear se décrit volontiers comme "une retraitée active" mais pas uniquement pour l'amour du show business... Folle amoureuse de sa maison, où se situait avant "le parking du village", la star a besoin de faire rentrer de l'argent car "une vieille baraque coûte cher". Elle ajoute : "Tout mon pognon y passe, mes amis me disent que c'est trop grand, que je devrais vendre. Mais je veux mourir ici. Au pire, je la mettrai en viager." Si des acheteurs sont intéressés...