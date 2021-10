"Pas maquillée" et "moche" : Amanda Lear refuse un selfie à une admiratrice

Quand Amanda Lear investit un plateau de télé, ou de radio, ou une scène, l'artiste - dont on ne connaît toujours pas l'âge exact - est toujours pimpante. Brushing impeccable, lunettes colorées et teintées, maquillage de rigueur et parfois même de sacrés décolletés. Mais quand elle retombe dans la vie quotidienne, les habits de lumière ne sont plus d'actualité et le naturel reprend ses droits. Celle qui sort son 20e album studio dans quelques jours n'aime alors pas être approchée et gare à celle ou celui qui oserait lui demander une photo, le refus serait catégorique. Pour preuve, l'anecdote racontée par Amanda Lear dans son interview accordée au Figaro le 2 octobre 2021.

"L'autre fois, j'achète des croquettes pour mes chats. Une femme voulait faire un selfie avec moi. Je refuse, je ne suis pas maquillée, je suis moche. Elle me répond : 'Moi aussi'. Et moi de lui rétorquer : 'Oui, mais vous vous avez l'habitude'", relate Amanda Lear avec tout le franc-parler qu'on lui connaît et qui plaît tant au public.

Plus sérieusement, celle que l'on retrouve sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, dans la pièce Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ? fait une grande distinction entre sa vie d'artiste et sa vie privée, qu'elle veut justement garder privée. "Je pars du principe que, quand j'arrive chez moi, que je ne suis pas maquillée, je m'accepte et tout va très bien. Le public voudrait pénétrer chez vous, mais non, c'est ma vie privée, défend-t-elle auprès du Figaro. Je fais mon métier du mieux que je peux, je lui donne ce qu'il veut, du glamour, mais je joue un rôle. Je ne cherche pas à passer dans l'histoire, à marquer mon époque, je m'en fous."

Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous croisez l'ex-compagne de David Bowie en train de faire des emplettes, ignorez-là et ne lui demander surtout pas de photo !

L'intégralité de l'interview d'Amanda Lear est à retrouver dans le numéro du 2 octobre 2021 du Figaro.