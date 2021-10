Amanda Lear balance sur son histoire d'amour avec David Bowie, qui était en couple

Son histoire d'amour avec David Bowie remonte à loin, très loin. Mais c'est toujours sans langue de bois (et c'est pour ça que le public l'adore !) qu'Amanda Lear revient sur cette période de sa vie dans une nouvelle interview accordée au Figaro ce samedi 2 septembre 2021.

Les routes des deux artistes se sont croisées dans les années 70, à l'époque où Amanda Lear était mannequin. Elle tape dans l'oeil de Bryan Ferry, du groupe Roxy Music, qui lui demande de poser pour la pochette de leur album. Amanda Lear accepte et se retrouve en cuir et talon avec avec une panthère qu'elle tient en laisse. Une photo qui interpelle David Bowie et qui lui plaît énormément. "Quand le disque est sorti, David Bowie est tombé amoureux de la photo, pas de moi, se souvient Amanda Lear pour Le Figaro. Marianne Faithfull nous a présentés. Ce n'était pas du tout mon type. Il avait les yeux rouges, pas de sourcils, une dent sur deux et était maladif. Pourtant, il m'a fascinée avec son charme un peu malsain."

Malgré les premières réticences, la jolie blonde au caractère bien trempé finit par se laisser séduire et se lance dans une relation avec David Bowie qui durera quand même deux ans. Seul petit détail que le chanteur disparu en janvier 2016 n'a pas tout de suite mentionné à sa partenaire, il n'est pas célibataire et même la bague au doigt ! "Ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'il m'a parlé de sa femme...", confie Amanda Lear. A l'époque, David Bowie était en effet marié à l'actrice américaine Angela Barnett. Ils se sont unis en 1970 en Angleterre et ont eu. un fils, le réalisateur Duncan Jones.

Pas encore chanteuse, Amanda Lear est poussée par David Bowie à le devenir alors que son manager est contre. "C'est lui le premier qui m'a dit que je devrais chanter. Personne n'y croyait, même pas moi", avait déclaré Amanda Lear il y a quelques jours, sur le plateau de Vivement dimanche (France 2).

Finalement, Amanda Lear décide de s'éloigner de David Bowie pour voler de ses propres ailes, malgré tout le confort dont elle profitait. "David m'avait emmenée à New York. Je voulais chanter mais son manager refusait. On prépare la tournée de David avec son nouvel album. Mon loyer était payé, j'étais entretenue. Au bout d'un an, je suis rentrée à Londres", relate l'artiste au Figaro. Un bon choix puisque bien des années plus tard Amanda Lear sort son 20e album studio, baptisé Tuberose.

L'intégralité de l'interview d'Amanda Lear est à découvrir dans le numéro du 2 octobre 2021 du Figaro.