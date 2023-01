Paga (Les Marseillais) finit aux urgences après une soirée arrosée : il abuse d'une boisson, un arrêt cardiaque évité

La soirée aurait bien pu virer au drame. Ce samedi 14 janvier, Paga a expliqué avoir été contraint d'annuler à la dernière minute son passage dans une boîte de nuit où il était attendu pour mixer. La raison : un contre-coup violent d'une fête bien arrosée passée la veille.

En story Instagram, la figure emblématique des Marseillais a pris la parole pour raconter sa mésaventure qui l'a fait finir aux urgences. "La famille, j'espère que vous allez bien ! Alors, moi je sors de l'hôpital, des urgences. Mon chauffeur est venu me récupérer, j'allais partir mixer dans le Nord, dans une discothèque qui s'appelle le Zodiac, et à dix minutes d'arriver là-bas, je lui ai demandé de faire demi-tour et de m'emmener aux urgences. J'ai commencé à avoir des palpitations, mon coeur sortait, j'avais les mains moites... Donc j'y suis allé, j'ai fait des tests, tout va bien, il faut que je me repose", a-t-il confié, se voulant rassurant et vraisemblablement en meilleur forme.

Paga a ensuite partagé le diagnostic. Et à en croire les médecins, le compagnon de Giuseppa aurait été victime de ce malaise après avoir consommé à outrance une célèbre boisson énergisante. "Ils m'ont dit que j'ai trop abusé sur le Red Bull parce qu'hier je faisais mon mélange avec le Red Bull, j'ai commencé à faire l'apéro tôt et j'ai fini tard et le problème c'est que, je pense que j'ai dû boire dix Red Bull. Donc voilà, on m'a déconseillé d'en boire autant. J'ai d'autres analyses et tests à faire dès lundi. Mais ces palpitations sont dû de sources sûres à l'abus de Red Bull", a-t-il fait savoir.

Il s'agit là d'une bonne leçon pour le jeune homme qui n'a pas caché avoir été inquiété par son état et qui sait désormais que l'abus de Red Bull peut s'avérer très néfaste pour la santé. "Faites attention, si vous sortez, si vous bourlinguez, de ne pas trop abuser, c'est très très dangereux, il y a des risques d'arrêt cardiaque. J'ai quand même eu peur", a-t-il avoué. Le futur papa a donc finalement passé son samedi soir tranquillement chez lui, à se remettre de ces derniers événements.