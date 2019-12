Paris et Nicky Hilton : Craquant tandem devant Adriana Lima, renversante

Adriana Lima et Christie Brinkley comptaient aussi parmi les remettantes des FN Achievement Awards 2019. Les deux mannequins de 38 et 65 ans ont ébloui les photographes présents, la première grâce à un tailleur Area et des souliers Gianvito Rossi. Christie portait un blazer ceinturé noir Tom Ford et des bottines Off-White™.

Côté lauréats, le chanteur J Balvin a été nommé Influenceur de l'année. Les créateurs Donna Karan et Jean-Raymond Kerby (de la marque Pyer Moss) ont également quitté la cérémonie avec de nouveaux awards.