Park So Dam : A 30 ans, l'actrice de Parasite se bat contre un cancer terrible

Park So Dam est victime d'un cancer de la thyroïde. L'actrice, qui incarnait le personnage de Kim Ki-jung dans le film Parasite - sacré Palme d'or au Festival de Cannes et Oscar du meilleur film -, a été contrainte de subir une opération, a expliqué lundi 13 décembre 2021 ArtistCompany, l'agence qui gère sa carrière.

Comme le relate CNN, Park So Dam a appris le terrible diagnostic lors d'une récente visite chez le médecin puis, dans la foulée, elle a été opérée pour retirer la masse cancérigène. Par conséquent, la jeune femme va manquer plusieurs évènements dont la promotion de son prochain film intitulé Special Delivery, qui doit sortir dans les salles en janvier 2022.

"L'agence voudrait une nouvelle fois remercier ceux qui ont montré leur soutien à Special Delivery et à l'actrice Park So Dam, aussi bien les acteurs que l'équipe du film en cette période particulièrement difficile pour eux. L'actrice Park So Dam va se concentrer sur sa guérison afin qu'elle puisse vous retrouver en bonne santé dans le futur et ArtistCompany va également faire de son mieux pour l'aider vers le chemin de la guérison", peut-on lire dans un communiqué.

Park So Dam devait aussi être prochainement à l'affiche de Ghost, le nouveau film réalisé par Lee Hae-Young mais le tournage pourrait être chamboulé en raison de son éloignement des plateaux à cause de la maladie.

Selon les données du National Cancer Institute, rapportées par le site TMZ, le cancer de la thyroïde touche généralement les personnes âgées de 30 à 50 ans et est plus souvent décelé chez les femmes que chez les hommes. Les personnes ayant des origines asiatiques auraient également "un risque plus élevé d'être porteur de cette maladie", peut-on aussi apprendre.