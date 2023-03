Pascal Praud insulté après avoir reçu une invitée "blacklistée" : "On m'a accusé..."

C'est parti pour une nouvelle semaine. Ce lundi 27 mars 2023, Pascal Praud était de retour pour un nouveau numéro de son émission L'heure des pros, sur CNEWS. Et il a fait des confidences sur les conséquences du passage de l'une de ses invitées dans son programme.

Ce lundi, le présentateur de 58 ans a notamment reçu Alain Bauer, pour la promotion de son livre Au commencement était la guerre, sorti le 22 mars dernier, aux éditions Fayard. Et au cours de l'entretien, l'invité a lancé : "Vous avez reçu il n'y a pas longtemps une femme qui a écrit un ouvrage, qui est parmi les premières ventes, même devant Eric Zemmour." Il n'a pas précisé le nom de la femme en question, mais Pascal Praud a vite précisé qu'il s'agissait d'Alexandre Henrion Caude. Elle a écrit Les apprentis sorciers - Tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, aux éditions Albin Michel. "J'accuse les laboratoires d'avoir joué aux apprentis sorciers. La technique de l'ARN messager n'était pas prête, et nous n'aurions pas dû l'injecter à des milliards d'êtres humains. Je ne suis pas complotiste mais généticienne, l'une des plus renommées d'après certains. Dans ce livre, je vous dirai ce qu'est l'ARN messager, celui qui compose les vaccins anti-covid. Parce que vous avez le droit de savoir", précise la présentation de l'ouvrage.

Elle est blacklistée

Alexandra Henrion Caude est récemment venue en parler dans L'heure des pros. Et cela n'a pas du tout été bien perçu. "Oui, mais on m'a accusé de l'avoir reçu cette femme", a tout d'abord lancé le compagnon de Catherine. Alain Bauer lui a alors fait savoir qu'il était pour la recevoir, tout comme Jean-Luc Mélenchon. "Mais il ne viendra pas ici Jean-Luc Mélenchon. Il va sur des plateaux où on lui parle plus gentiment", a répondu Pascal Praud. Et de conclure : "Le bouquin, comment il est présenté ? Complotiste. Moi, je ne peux pas avoir d'avis sur ce livre. J'ai donné ma parole à cette femme, je n'en ai pas. Cette femme est spécialiste de l' ARN. Mais partout, je me suis fait quasiment insulter. 'Vous donnez la parole complotiste' etc. Il y a une version officielle et on n'a pas le droit d'entendre une autre version. Et cette dame, elle n'est allée ni sur France Inter, ni sur C à vous, ni sur le service public. Elle n'est allée chez personne. Elle est blacklistée."