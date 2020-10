Pascal Soetens en couple avec une actrice ? Leur petit "jeu" dévoilé

Pascal Soetens est de retour sur le devant de la scène. Outre son rôle dans la série de TMC Les Mystères de l'amour (il incarne un directeur d'un établissement de nuit prénommé Pascal Cordier), l'homme de 50 ans va jouer dans la pièce de théâtre Cougar qui peut, au côté de Danièle Gilbert. Interrogé par Évelyne Thomas pour Non stop people, il en a profité pour réagir à une rumeur de couple qui courait à son sujet.

Le 20 janvier 2020, l'ex-star de Pascal, le grand frère était présent aux Tremplins des Talents au Palais des Glaces à Paris. Et il était bien accompagné ! Pascal Soetens a pris la pose avec l'actrice Candice Berner. Tous deux ont notamment été photographiés sur le point de s'embrasser. Tout le monde a donc supposé qu'ils étaient en couple. Pourtant, il n'en est rien.

"On n'a jamais été en couple. Ça a été un buzz... On est dans une soirée théâtre et le photographe, qui est un ami, me dit : 'Vous pouvez vous tenir la main on va faire une photo ?' Je réponds : 'Oui si tu veux qu'on se tienne la main, on se tient la main.' On joue le jeu et il me dit : 'Vous pouvez vous faire un bisou ?' Je dis : 'Ouais écoute,-tu vas un peu loin, là.' Mais bon, j'étais célibataire, donc ça allait. On s'est rapproché, il fait une photo où on est nez à nez, quoi. C'est sorti et ça a fait du buzz. Mais je n'ai jamais été en couple avec Candice", a-t-il raconté à Évelyne Thomas. Et la présentatrice de 56 ans n'a pas caché sa surprise.

Un peu plus tôt dans l'émission, Pascal Soetens s'est confié sur un sujet beaucoup plus douloureux. Celui de la mort de son papa. Pour la première fois, le papa d'Enzo et Loucas (fruit de son ancienne union) a révélé qu'il s'était suicidé il y a sept ans. "C'est la première fois que j'en parle, donc c'est dur. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Et puis j'ai attendu qu'il me dise qu'il était fier de moi. (...) Il me l'a dit à 35 ans quand il m'a vu à la télé pour la première fois. En fait, s'il n'y avait pas eu la télé, peut-être qu'il ne m'aurait jamais dit ça de sa vie. Je n'attendais que ça de sa part. Quand on est adulte, ça fait du bien, même si j'aurais aimé l'entendre plus tôt," a-t-il déclaré, très ému.