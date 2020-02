Pascal Soetens acteur : il rejoint le casting des Mystères de l'amour

Sa compagne, l'actrice Candice Berner, lui a-t-elle donné des envies de comédie ? Incroyable mais vrai, Pascal Soetens s'apprête à faire ses premiers pas d'acteur dans une très célèbre série de TMC comme l'a dévoilé Toutelatélé.

Après être venu en aide à des familles en détresse ou des adolescents, le célèbre grand frère tentera de secourir Hélène Rollès et ses amis dans Les Mystères de l'amour. Il incarnera Pascal Cordier, un ami du frère de Jeanne (Isabelle Bouysse). Alors qu'ils n'étaient plus en contact depuis un bon moment, la jeune femme et lui se sont croisés par hasard en boîte de nuit. Un bonheur pour ce nouveau personnage qui avait un faible pour elle. Sans hésiter, il a donc accepté de l'aider, ainsi qu'Hélène, à retrouver leur amie Stéphanie (Marjorie Bourgeois).

Pascal Soetens peut se targuer de tourner plusieurs épisodes. Les téléspectateurs de TMC le retrouveront donc durant plusieurs semaines. Une bonne nouvelle pour l'homme de 50 ans qui avait quelque peu disparu de nos petits écrans depuis l'arrêt de Pascal, le grand frère sur C8, en 2017, et qui avait évoqué ses difficultés financières en septembre dernier.

De son côté, Jean-Luc Azoulay continue à surprendre son public en embauchant des personnalités qui peuvent étonner. Le producteur de 72 ans a notamment recruté l'ancien candidat de Secret Story Benoît Dubois il y a quelques mois pour jouer Victor, le cousin de Hugo (Tony Mazari). En 2018, c'est Nadège Lacroix, qui débutait sa carrière d'actrice, qui avait eu la chance de tourner dans la série, dans la peau de la cousine de Chloé et Hélène.