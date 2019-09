Pascal Soetens, des difficultés financières : il dévoile combien il touche

En 2006, Pascal Soetens a été révélé au grand public grâce à Pascal, le grand frère sur TF1. Une émission au cours de laquelle il remettait sur le droit chemin des adolescents en difficulté. Le programme avait fait son retour sur C8 en 2017 et, entre-temps, l'homme de 49 ans a fait un passage du NRJ12 en 2014 avec SOS : ma famille a besoin d'aide et SOS : Un boulot pour mon ado.

Aujourd'hui, c'est lui qui aurait bien besoin d'être aidé. Invité dans l'émission L'Instant de luxe (Non Stop People), Pascal Soetens a confié qu'il avait du mal à joindre les deux bouts depuis la fin de Pascal, le grand frère : "Comme je suis intermittent du spectacle, mon contrat étant terminé, on doit faire un nombre d'heures pour toucher le chômage. Je n'ai plus le nombre d'heures suffisant, donc aujourd'hui je suis à 441 euros." Pour s'en sortir, Pascal Soetens tente de faire des prestations. Comme le fait de se déplacer dans certaines régions de France afin de faire gagner un permis de conduire à un jeune, en partenariat avec la Sécurité routière.

Il espère aussi faire son retour à la télévision pour vivre de sa passion et, par la même occasion, gagner plus d'argent. Son envie du moment ? Devenir chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8). Pascal Soetens a d'ailleurs profité de son passage sur Non Stop People pour passer un message à l'animateur Cyril Hanouna. Face à l'insistance du présentateur Jordan de Luxe, il a aussi dévoilé qu'il gagnait environ 15 000 euros par an à l'époque où il était sur TF1.