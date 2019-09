Pascal Soetens, "une déchéance" : son remplaçant le dézingue

Les dernières déclarations de Pascal Soetens n'ont pas ému tout le monde. Après les avoir découvertes dans L'Instant de luxe, sur Non Stop People, Pascal Maquin a réagi de manière virulente sur Twitter. Celui qui a endossé le rôle de Pascal, le grand frère de 2014 à 2016 (sur TFX) n'a en effet pas épargné son prédécesseur.

"Un exemple à ne pas suivre pour les jeunes. Usurper un métier, faire de la propagande auprès des jeunes pour des paris sportifs, mascotte de fête foraine et enfin pleurer le dieu Hanouna. Dire que ce gars m'a pourri dans les médias, quelle déchéance", a-t-il écrit. Interpellé par des internautes, il a ajouté : "Mais c'est juste la vérité... il est 'prof de sport' et encore diplômé depuis peu. Ayant été éducateur spécialisé titulaire d'un DEES en effet, il est sauvé par le montage, car il fait n'importe quoi. Le problème de la TV, c'était pourtant un concept qui avait le mérite d'exister sans frein politique et budgétaire, mais l'audience a tout prix a amené des dérives à la NRJ 2 en exploitant des enfants en souffrance."

Reste à savoir si Pascal Soetens répondra à cette attaque.