Passe-Partout (Fort Boyard) hypnotisé par sa sublime femme Patricia, rare apparition du couple

L'association Citéstars a célébré son 24e anniversaire le 16 octobre 2022. Cette petite sauterie a été organisée lors du dîner gala de la 3e cérémonie des étoiles d'or, dans les salons de l'hôtel Intercontinental à Paris. L'organisme avait été créé à l'époque par des personnalités issues des mondes sportifs et artistiques pour venir en aide à tous les enfants défavorisés et maltraités d'Ile-de-France. Ce qui explique qu'une foule impressionnante se soit massée, en son honneur, dans ce luxueux lieu de réception.

La liste des invités, rédigée par David Donadei, le Président de Citéstars, était longue ce soir-là. Etaient présents : Chantal Richard, plus connue sous le pseudonyme de Sloane, mais aussi Richard Sanderson, Yves Lecoq, Daniel Lauclair, Roselyne Bachelot, Larbi "Bibi" Naceri Philippe Candeloro, Pascal Légitimus, Richard Dewitte, Plastic Bertrand, Katia Tchenko, Pierre-Jean Chalençon, Danièle Gilbert, Alain Turban, Pascal Soetens, Gérald Dahan et sa femme Claire, Fabienne Thibeault, Christine Kelly, Albert Kassabi alias Bebert des Forbans, avec sa femme Astrid, David Donadei, Tex, Charlélie Couture avec son frère Tom Novembre, Cartouche, mais aussi Passe-Partout - André Bouchet - accompagné de sa charmante épouse Patricia.

Passe-Partout et Patricia, les coulisses improbables de leur rencontre

Entre ces deux-là, c'est une affaire qui roule. André Bouchet a rencontré sa femme Patricia en 2004, très loin des murs du Fort Boyard. Le quinquagénaire, qui travaille également à la RATP depuis 1997, avait croisé son regard de braise alors qu'il se rendait à l'appartement de son compère Anthony Laborde, c'est-à-dire Passe-Muraille. Mais par quel miracle ? Patricia est tout simplement... la mère de la femme de ce dernier. "Je passe en voiture et je vois sur le balcon une jolie blonde, je l'appelle et je lui dis : 'C'est qui cette jolie blonde ?', racontait-il dans l'émission Chez Jordan. Il me répond : 'C'est la maman de ma femme' et il me demande si je veux monter prendre un verre. Je suis monté et ça s'est fait comme ça. Lui, il sort avec la fille. Et moi, je suis avec la maman de la fille. C'est familial !" Le destin sans doute. Ces deux-là s'aiment, désormais, depuis plus de 12 ans...