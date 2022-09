André Bouchet (Passe-Partout) : sa compagne est la belle-mère d'une autre figure de Fort Boyard

Figure incontournable de Fort Boyard sur France 2 depuis 1990 (à l'époque l'émission s'appelait Les Clés de Fort Boyard), Passe-Partout de son vrai nom André Bouchet était l'invité de l'émission Chez Jordan présentée par Jordan De Luxe et diffusée sur le site de Télé Loisirs ce samedi 17 septembre 2022.

Face à Jordan De Luxe, le quinquagénaire, qui travaille également à la RATP depuis 1997, est revenu notamment sur son salaire en tant que personnage dans Fort Boyard et en tant que contrôleur à la RATP. Il a également donné des nouvelles de sa femme Patricia qui partage sa vie depuis douze ans. "Patricia va très bien, tout se passe bien", a-t-il souligné.

D'ordinaire très discret sur sa vie privée, André Bouchet a livré une anecdote croustillante au sujet de sa femme et de son acolyte de Fort Boyard, Passe-Muraille qui se prénomme en réalité Anthony Laborde. Cela remonte à 2004, année à laquelle ce dernier a rejoint la famille Fort Boyard : "Passe-Muraille voulait me rencontrer. Il est venu à l'association des personnes de petite taille pour rencontrer Passe-Partout et tout de suite, le contact s'est bien fait avec Anthony", a ainsi relaté André Bouchet.

Je suis avec la maman de la fille. C'est familial !

Ce dernier en a profité pour donner plus de détails : "Lui (Anthony) était dans son appartement et je lui dit : 'Tiens Anthony, je vais passer te voir chez toi. Je passe en voiture et je vois sur le balcon une jolie blonde, je l'appelle et je lui dis : 'C'est qui cette jolie blonde ?' Il me répond : 'C'est la maman de ma femme' et il me demande si je veux monter prendre un verre. Je suis monté et ça s'est fait comme ça." Et cette "jolie blonde" n'était autre que Patricia, l'actuelle femme de Passe-Partout. Ce dernier a d'ailleurs ironisé sur ses rapports avec son acolyte de Fort Boyard : "Lui, il sort avec la fille. Et moi, je suis avec la maman de la fille. C'est familial !"