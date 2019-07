Patrice et Benjamin (Pékin Express) : brûlures, grosse frayeur... ils se confient

Jeudi 25 juillet 2019, M6 a diffusé le deuxième épisode de Pékin Express. Une émission marquée par l'élimination du père et du fils, Patrice et Benjamin. Interrogés par Purepeople, les deux candidats sont revenus sur leur aventure.

Avez-vous suivi une préparation avant de partir ?

Benjamin : On a pris un abonnement à la salle de sport. Mais on a juste pris l'abonnement (rires).

Patrice : On a surtout fait du vélo d'appartement. Seules nos jambes étaient musclées.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile lors de la course ?

Patrice : De rester sérieux (rires). Honnêtement, il y a eu des moments difficiles. Dans le montage, on ne le voit pas, mais à un moment, on est en montagne et on marche plusieurs heures sous 38 °C.

Une anecdote amusante à nous raconter que l'on n'a pas vue ou qu'on ne verra pas à la télévision ?

Benjamin : Ça s'est passé une nuit chez l'habitant vu dans le premier épisode. Une fois que le cameraman est parti, on est allé se coucher. Et j'ai senti un truc bouger. J'ai une phobie, c'est les grenouilles. Et quand j'ai pris la lampe frontale de mon père, j'ai découvert un crapaud-buffle. Je me suis mis à crier. Mon père a réussi à le faire sortir, heureusement.

Patrice : Benjamin était bloqué contre le mur pendant ce temps-là !

Vous finissez derniers lors de la première émission, mais Stéphane Rotenberg vous annonce que l'aventure n'est finalement pas terminée. Que vous est-il passé par la tête à ce moment-là ?

Benjamin : Quand on nous a annoncé qu'on était éliminé, on s'est dit qu'on allait partir en vacances quelque part comme on avait posé des jours. Et en arrivant à l'hôtel de la production, on a vu Stéphane Rotenberg. Il nous a annoncé qu'on était le binôme caché. On ne s'y attendait vraiment pas. Que cette règle revienne... C'était improbable. On ne pouvait pas rêver mieux.

Pas trop difficile de ne pas être vus par les autres participants ?

Patrice : Effectivement, on ne devait ni être vus ni touchés, sinon, on était éliminés. Et on devait être parmi les trois premiers pour rester dans la course. On s'est déguisés par exemple, mais ce n'était pas simple.

Effectivement, vous vous êtes déguisés. Ce n'était pas trop handicapant pour le stop ?

Benjamin : On était obligés de se déguiser pour ne pas être vus. Mais c'est vrai que les gens ne nous prenaient pas trop au sérieux. Parfois, ils nous faisaient des signes ou rigolaient, mails ils ne s'arrêtaient pas. On s'est demandé si on enlevait nos vêtements. Finalement, on a réussi à trouver un chauffeur. Mais on est arrivés trop tard et on a été éliminés. Du coup, on a été déçus.

On a eu des coups de soleil terribles.

Avez-vous eu des soucis de santé ou une blessure lors du tournage ?

Benjamin : On n'a pas eu de blessures, heureusement, juste des coups de soleil terrible lors de la première épreuve du paddle.

Patrice : Ce n'était pas au montage, mais il y a un moment dans l'étape où on est déguisés, où j'ai des bandes aux mains parce que j'étais quand même bien brûlé.

Benjamin : Ce n'est pas pour rien qu'on avait des manches longues et des pantalons.

Vous êtes très fusionnels. Comment se sent votre épouse et mère dans ce duo ?

Benjamin : On est une famille de cinq, en fait, j'ai aussi un grand frère et une grande soeur. Tous nous soutiennent. On est une famille super soudée.

Patrice : Il n'y a eu aucun sentiment d'exclusion, au contraire. Ça a rapproché tout le monde.

Quels ont été les retours sur les réseaux sociaux ?

Benjamin : Lors du premier épisode, j'ai vu que mon prénom était en TT, j'étais sur le cul. On a reçu de nombreux messages positifs, tout le monde a été très gentil. On nous a par exemple dit qu'on ne rigolait pas de nous, mais avec nous. Une large partie du public était derrière nous et ça nous a beaucoup émus.

Patrice : Je suis médecin et c'est hallucinant, les retours que je reçois. Certains ne venaient même pas pour une consultation, mais pour m'encourager. C'était touchant.

Quels sont vos projets ?

Benjamin : Je ne sais pas si vous saviez, mais j'ai fait le cours Florent et moi, je suis étudiant en animation radio. À la rentrée, je vais être stagiaire pour Le Double Expresso sur RTL2. Je suis ouvert à toutes propositions de travail dans les médias, que ce soit à la radio ou à la télé. On ne fera notre retour à la télévision que dans une nouvelle saison de Pékin Express. C'est une aventure exceptionnelle.

Patrice : Je continue dans la médecine. Si on nous repropose Pékin Express, ce sera un grand "OUI".

