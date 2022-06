Patrick Guérineau marié à Lou : une photo de leur union dévoilée pour une occasion spéciale

Patrick Guérineau est un homme heureux professionnellement. Depuis 2006 notamment, il incarne Xavier dans Camping Paradis. Il est aussi la star d'une autre série à succès de TF1, à savoir Demain nous appartient. L'an dernier, il a été casté pour se mettre dans la peau d'Etienne Curtis. Mais quand il n'est pas sur un plateau de tournage, c'est auprès des siens qu'il se ressource. Avec Lou, ils forment une belle famille recomposée et le comédien n'hésite pas à crier son bonheur régulièrement sur les réseaux sociaux.

Le 20 Juin 2022 par exemple était un jour particulier pour Patrick Guérineau et sa belle Lou. Sept ans auparavant, le couple se disait "oui" pour le meilleur et pour le pire. Pour l'occasion, l'acteur de 50 ans a partagé un diaporama photos dont son épouse et lui sont les stars. Sur la première, on peut voir le mannequin et nutritionniste en train de fixer l'objectif, hilare. Elle a une main posée sur l'épaule de son cher et tendre, tout aussi enjoué qu'elle. Sur la deuxième, Lou expose fièrement son t-shirt sur lequel il est inscrit "I Love You", alors qu'elle se tient au côté de l'homme qu'elle aime.

Sur les quatre suivantes, les amoureux posent toujours aussi complices, un coup souriants, un coup en faisant un peu la grimace. Et pour finir en beauté, Patrick Guérineau a partagé une photo en noir et blanc de son mariage avec Lou. On peut y voir l'acteur en costume, avec la barbe rasée pour l'occasion semble-t-il. Comme Lou, sublime en robe de mariée dos nu avec de la dentelle au niveau du haut et avec une couronne de fleurs, il est légèrement de dos et fixe l'objectif en souriant.

Les internautes ont également pu découvrir quelques images de leur union en vidéo. On les découvre en train de se préparer, dans leur belle voiture décapotable, à la mairie ou avec leurs invités. Des passages dans lesquels ils s'embrassent sont aussi visibles. Un bonheur qui fait plaisir à voir.