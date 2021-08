Patrick Guérineau : Sublime photo avec sa fille d'un an à la plage

Comme de nombreuses personnalités, c'est l'heure des vacances pour Patrick Guérineau. C'est à Pontaillac, un quartier résidentiel de Royan, que l'acteur de Camping Paradis et Demain nous appartient (TF1) a choisi de se ressourcer en famille. Il s'y est en effet rendu avec sa femme Lou (35 ans) et leurs enfants Paul (3 ans) et Charlie (1 an). Même Arthur, né en 2000 d'une précédente union, est de la partie. Un séjour que la star de 49 ans dévoile sur ses réseaux sociaux.

Le 27 juillet 2021, Patrick Guérineau a attendri ses abonnés en leur partageant une photo remplie d'amour. On peut l'admirer torse nu à la plage, sa petite Charlie portée près de l'une de ses épaules. Père et fille irradient de bonheur lors de ce beau moment de complicité. L'interprète de Xavier dans Camping Paradis (depuis 2006) a ensuite publié un cliché sur lequel il pose avec toute sa tribu. La petite princesse est cette fois bien installée sur l'épaule de son papa, toujours aussi souriante et adorable avec son petit t-shirt marinière et son palmier. A leurs côtés se trouve Arthur, vêtu d'une chemise en jean et d'un short, contrairement à son père qui est toujours en maillot de bain. Et en face, Paul est tout aussi joyeux d'immortaliser cet instant en famille à la plage. "Vacances du côté de Royan. Famille, soleil, océan... Je suis le plus heureux. Et vous, c'est quoi le programme", peut-on lire en légende.