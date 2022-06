Patrick Hernandez : Combien lui rapporte vraiment Born to be alive ? Révélations

Chanteur du célèbre titre Born To Be Alive sorti en 1978, Patrick Hernandez est devenu une star internationale avec ce tube qui a été certifié disque d'or dans plus de 25 pays. Invité sur le plateau de TPMP People le 25 juin 2022, le chanteur âgé de 73 ans a accepté de répondre à une question délicate de l'animateur Matthieu Delormeau qui souhaitait savoir combien lui rapportait ce single. "Il paraît que le titre rapporte encore entre 800 et 1500 euros par jour encore aujourd'hui c'est vrai ?" demande-t-il, curieux.

"J'en suis le papa à 150%. Je suis l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'éditeur et le producteur de cette chanson. Donc forcément quand c'est une musique à résonance mondiale, ça rapporte un peu de thunes. Et donc avant le passage des impôts, avant un certain nombre de choses il me reste pas 1500 balles dans ma poche tous les soirs. Donc voilà mais ça rapporte beaucoup d'argent oui." explique le producteur qui raconte avoir été obligé de faire sortir son titre en Italie puis en Belgique avant qu'une maison de disques française ne daigne s'intéresser enfin à son titre.

Un succès énorme qui a même valu plusieurs frayeurs à l'artiste, papa d'une petite fille prénommée Victoria, notamment lors de tournées au Brésil. Là-bas, il avait même été obligé de se cacher dans une malle en osier pour échapper à une foule en délire. "Les fans brésiliens et brésiliennes étaient vraiment particulièrement chauds et chaleureux. Ça en devenait à la limite dangereux." a-t-il confié avant d'ajouter : "C'est le seul pays où j'étais protégé par la police et l'armée en arrivant aux aéroports. C'était une période un peu particulière pour moi".