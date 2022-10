Patrick Sébastien : Une invitée du Plus Grand Cabaret odieuse et répugnante, il balance

De 1996 à 2019, Patrick Sébastien était l'un des présentateurs phares de France (avant d'être évincé). Il a notamment été aux commandes du Plus Grand Cabaret du monde deux ans après son arrivée. Une émission qui mettait en avant des artistes français et étrangers. C'était aussi l'occasion pour l'homme de 68 ans de recevoir des personnalités. Et l'une d'elles ne lui a pas laissé un bon souvenir.

Le 29 septembre dernier est paru Vivre et renaître chaque jour, le nouveau livre de Patrick Sébastien aux éditions XO. Dans cette oeuvre, il a révélé qu'il s'était battu contre un cancer du rein ou a évoqué sa rupture avec Nathalie Boutot (dite Nana). Il a également parlé de sa vie professionnelle et, dans un extrait mis en avant par Télé Loisirs, il y révèle que l'une des invitées du Plus Grand Cabaret du monde n'a pas eu un comportement approprié lors d'un tournage.

La femme en question était vêtue d'une "tenue sensuelle et diablement classe". Ainsi, elle avait fait un triomphe lors de son entrée sur le plateau. Elle avait ensuite marqué les esprits quand, lors de la promotion de son projet, elle avait "glissé quelques mots d'indignation féministe justifiée contre ces porcs qu'il ne fallait pas hésiter à balancer". Si à l'image, elle était parfaite, la réalité était tout autre en coulisses. "Elle avait incendié une petite assistante pour une loge qui ne lui convenait pas. Elle avait également humilié son attachée de presse pour le temps passé dans les embouteillages pour se rendre au studio", peut-on lire. En outre, elle avait demandé à ce que le fauteuil d'une personne handicapée soit décalé afin qu'il n'apparaisse pas derrière elle à l'écran. Une requête refusée par Patrick Sébastien. L'invitée n'a donc plus prononcé aucun mot une fois les caméras éteintes, "si ce n'est pour se plaindre de la climatisation trop fraîche à son goût".

Tout le monde était donc heureux quand elle est partie une fois le tournage terminé. Mais avant cela, elle avait laissé des petites surprises en loge. "Des papiers gras jonchaient le sol. Des restes du repas étaient parsemés sur le canapé. Dans un cendrier, il y avait un tampon hygiénique usagé !", a-t-il avoué (bon appétit bien sûr). S'il n'a pas hésité à dévoiler cette anecdote, ne comptez pas sur Patrick Sébastien pour balancer l'identité de cette femme, qui est mère de famille.