"J'ai été infidèle..." : Patrick Sébastien séparé de Nathalie et cash sur leur couple

On le connaît comme trublion cathodique, Patrick Sébastien est loin d'être seulement cela. Star populaire de la télévision qui est l'un des maîtres du divertissement, il a révélé un autre visage à travers le livre Vivre et renaître chaque jour (éditions Xo). Car l'animateur de bientôt 69 ans est aussi un homme qui a affronté de douloureuses épreuves, en premier lieu la mort de son fils Sébastien à 19 ans ou bien son cancer dont il a été opéré en secret. À l'heure de la sortie de son ouvrage puissant et intime, il s'est confié en exclusivité au magazine Gala. Il s'exprime notamment sans tabou sur sa relation avec Nathalie Boutot, dont il est désormais séparé.

En 1992, Patrick Sébastien a rencontré Nathalie, dite Nana. De leur idylle naît une histoire d'amour de trente ans et une fille, Lily, adoptée en Polynésie. Le présentateur du Plus grand cabaret du monde s'est défini comme un homme féministe, qui ne possède pas sa femme, estimant qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait. Et vice et versa. En toute franchise, il admet ainsi ne pas avoir été fidèle et explique son point de vue sur son état d'esprit : "J'ai été infidèle, mais je lui ai dit dès le départ. Comme à toutes les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Aucune n'était obligée d'accepter, il n'y a donc pas de trahison, les choses étaient claires dès le départ."

Pour lui, ce qui prime avant tout dans un couple, c'est le respect. Celui qui offre dans son livre des réflexions intéressantes sur les relations humaines explique ainsi dans les colonnes de Gala : "L'amour n'a rien à voir avec la possession ou le sexe. Du moment qu'on garde le respect mutuel. C'est elle qui m'a emmené à l'hôpital pour me faire opérer. Et si elle a un souci de santé, je serai là aussi. Je n'ai pas de leçon à donner."

Patrick Sébastien et Nathalie Boutot sont désormais séparés, mais pas divorcés pour autant puisqu'ils restent mariés. Ils continuent également de collaborer ensemble puisque madame est gérante de la société de production de monsieur. Décrivant sa rupture comme un "modèle de séparation", il peut se targuer d'une relation apaisée avec la mère de sa fille Lily. D'ailleurs, c'est une douce photo du trio qu'il avait récemment publie pour l'anniversaire de son enfant, une demoiselle qui a bien grandi !

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 22 septembre 2022

Vivre et renaître chaque jour de Patrick Sébastien, aux éditions Xo, en librairie dès le 29 septembre